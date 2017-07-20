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20 تموز 2017 - 14:36
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تلفزيون الإخبارية السعودي: أمر ملكي بإنشاء جهاز جديد يتبع رئاسة مجلس الوزراء باسم رئاسة أمن الدولة

تلفزيون الإخبارية السعودي: أمر ملكي بإنشاء جهاز جديد يتبع رئاسة مجلس الوزراء باسم رئاسة أمن الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار ملكي,السعودي,الإخبارية,تلفزيون,
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تلفزيون الإخبارية السعودي: أمر ملكي بإنشاء جهاز جديد يتبع رئاسة مجلس الوزراء باسم رئاسة أمن الدولة
 
 
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