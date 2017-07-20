آخر الأخبار
20 تموز 2017 - 14:54
Back

مرسوم ملكي سعودي: تعيين محمد عبد الله إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة سوق المال السعودية بمرتبة وزير

مرسوم ملكي سعودي: تعيين محمد عبد الله إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة سوق المال السعودية بمرتبة وزير Lebanon, news ,lbci ,أخبار محمد,تعيين,سعودي,ملكي,مرسوم,
episodes
مرسوم ملكي سعودي: تعيين محمد عبد الله إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة سوق المال السعودية بمرتبة وزير
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً