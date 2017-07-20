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20 تموز 2017 - 14:54
20/07/2017 14:54:17
مرسوم ملكي سعودي: تعيين محمد عبد الله إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة سوق المال السعودية بمرتبة وزير
مرسوم ملكي سعودي: تعيين محمد عبد الله إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة سوق المال السعودية بمرتبة وزير
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LBCI News Lebanon
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