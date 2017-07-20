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20 تموز 2017 - 16:51
20/07/2017 16:51:29
غارات مكثفة للطيران الحربي السوري على مراكز المسلحين في وادي العويني بجرد عرسال حيث تدور اشتباكات بين حزب الله و"فتح الشام"
غارات مكثفة للطيران الحربي السوري على مراكز المسلحين في وادي العويني بجرد عرسال حيث تدور اشتباكات بين حزب الله و"فتح الشام"
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LBCI News Lebanon
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