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20 تموز 2017 - 16:51
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غارات مكثفة للطيران الحربي السوري على مراكز المسلحين في وادي العويني بجرد عرسال حيث تدور اشتباكات بين حزب الله و"فتح الشام"

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غارات مكثفة للطيران الحربي السوري على مراكز المسلحين في وادي العويني بجرد عرسال حيث تدور اشتباكات بين حزب الله و&quot;فتح الشام&quot;
 
 
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