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20 تموز 2017 - 17:52
20/07/2017 17:52:12
وهاب عبر "تويتر": قلوبنا وصلواتنا مع المقاومين الأبطال لطرد الإرهابيين من جرود عرسال وعودة عرسال إلى أهلها برعاية جيشنا البطل
وهاب عبر "تويتر": قلوبنا وصلواتنا مع المقاومين الأبطال لطرد الإرهابيين من جرود عرسال وعودة عرسال إلى أهلها برعاية جيشنا البطل
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LBCI News Lebanon
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