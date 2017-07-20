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20 تموز 2017 - 17:52
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وهاب عبر "تويتر": قلوبنا وصلواتنا مع المقاومين الأبطال لطرد الإرهابيين من جرود عرسال وعودة عرسال إلى أهلها برعاية جيشنا البطل

وهاب عبر "تويتر": قلوبنا وصلواتنا مع المقاومين الأبطال لطرد الإرهابيين من جرود عرسال وعودة عرسال إلى أهلها برعاية جيشنا البطل Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,تويتر,quot,وهاب,
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وهاب عبر &quot;تويتر&quot;: قلوبنا وصلواتنا مع المقاومين الأبطال لطرد الإرهابيين من جرود عرسال وعودة عرسال إلى أهلها برعاية جيشنا البطل
 
 
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