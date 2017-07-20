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20 تموز 2017 - 22:53
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الاعلام الحربي: بدء العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال والقلمون من المسلحين الارهابيين

الاعلام الحربي: بدء العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال والقلمون من المسلحين الارهابيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار العسكرية,العملية,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: بدء العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال والقلمون من المسلحين الارهابيين
 
 
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