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20 تموز 2017 - 23:25
20/07/2017 23:25:51
الاعلام الحربي: حزب الله يستهدف بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار ومواقع "جبهة النصرة" في ضهر الهوى وموقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في جرود عرسال
الاعلام الحربي: حزب الله يستهدف بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار ومواقع "جبهة النصرة" في ضهر الهوى وموقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في جرود عرسال
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