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20 تموز 2017 - 23:56
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الاعلام الحربي: لا وقت محددا للعملية العسكرية في عرسال وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقا لمراحل تم التخطيط لها

الاعلام الحربي: لا وقت محددا للعملية العسكرية في عرسال وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقا لمراحل تم التخطيط لها Lebanon, news ,lbci ,أخبار محددا,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: لا وقت محددا للعملية العسكرية في عرسال وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقا لمراحل تم التخطيط لها
 
 
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