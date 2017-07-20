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20 تموز 2017 - 23:56
20/07/2017 23:56:01
الاعلام الحربي: لا وقت محددا للعملية العسكرية في عرسال وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقا لمراحل تم التخطيط لها
الاعلام الحربي: لا وقت محددا للعملية العسكرية في عرسال وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقا لمراحل تم التخطيط لها
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LBCI News Lebanon
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