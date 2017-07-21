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21 تموز 2017 - 00:57
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الجيش يرفع جهوزيته حول عرسال بهدف إحكام الطوق بشكل كامل لمنع أي تسلل وبهدف حماية المدنيين داخل البلدة

الجيش يرفع جهوزيته حول عرسال بهدف إحكام الطوق بشكل كامل لمنع أي تسلل وبهدف حماية المدنيين داخل البلدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,جهوزيته,يرفع,الجيش,
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الجيش يرفع جهوزيته حول عرسال بهدف إحكام الطوق بشكل كامل لمنع أي تسلل وبهدف حماية المدنيين داخل البلدة
 
 
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