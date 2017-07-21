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21 تموز 2017 - 00:57
21/07/2017 00:57:05
الجيش يرفع جهوزيته حول عرسال بهدف إحكام الطوق بشكل كامل لمنع أي تسلل وبهدف حماية المدنيين داخل البلدة
الجيش يرفع جهوزيته حول عرسال بهدف إحكام الطوق بشكل كامل لمنع أي تسلل وبهدف حماية المدنيين داخل البلدة
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LBCI News Lebanon
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