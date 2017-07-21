آخر الأخبار
21 تموز 2017 - 02:01
21/07/2017 02:01:16
الاعلام الحربي: تقدم ملحوظ لحزب الله على جبهات جرد فليطة بالتزامن مع تقدمه في جرود عرسال باتجاه موقع "القنزح" و "وادي القرية" جنوب شرقي جرد عرسال وسط اشتباكات مع مسلحي "فتح الشام " وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم
الاعلام الحربي: تقدم ملحوظ لحزب الله على جبهات جرد فليطة بالتزامن مع تقدمه في جرود عرسال باتجاه موقع "القنزح" و "وادي القرية" جنوب شرقي جرد عرسال وسط اشتباكات مع مسلحي "فتح الشام " وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لحزب,ملحوظ,تقدم,الحربي,الاعلام,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً