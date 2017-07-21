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21 تموز 2017 - 02:06
21/07/2017 02:06:27
الاعلام الحربي: الجيش السوري وحزب الله يسيطران على "تلة البركان" في جرد فليطة وسقوط قتلى وجرحى بصفوف "فتح الشام"
الاعلام الحربي: الجيش السوري وحزب الله يسيطران على "تلة البركان" في جرد فليطة وسقوط قتلى وجرحى بصفوف "فتح الشام"
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LBCI News Lebanon
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