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21 تموز 2017 - 02:06
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الاعلام الحربي: الجيش السوري وحزب الله يسيطران على "تلة البركان" في جرد فليطة وسقوط قتلى وجرحى بصفوف "فتح الشام"

الاعلام الحربي: الجيش السوري وحزب الله يسيطران على "تلة البركان" في جرد فليطة وسقوط قتلى وجرحى بصفوف "فتح الشام" Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحزب,السوري,الجيش,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: الجيش السوري وحزب الله يسيطران على &quot;تلة البركان&quot; في جرد فليطة وسقوط قتلى وجرحى بصفوف &quot;فتح الشام&quot;
 
 
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