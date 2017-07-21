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21 تموز 2017 - 03:02
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معلومات للـLBCI: اتصالات لاسلكية رصدت لمسلحي فتح الشام فيها نداءات لتسليم مواقع في عرسال لمقاتلي حزب الله

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معلومات للـLBCI: اتصالات لاسلكية رصدت لمسلحي فتح الشام فيها نداءات لتسليم مواقع في عرسال لمقاتلي حزب الله
 
 
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