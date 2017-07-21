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21 تموز 2017 - 04:15
21/07/2017 04:15:16
الاعلام الحربي: غارات جوية سورية تستهدف مواقع مسلحي "فتح الشام" في جرد فليطة عند الحدود مع جرد عرسال في القلمون الغربي
الاعلام الحربي: غارات جوية سورية تستهدف مواقع مسلحي "فتح الشام" في جرد فليطة عند الحدود مع جرد عرسال في القلمون الغربي
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LBCI News Lebanon
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