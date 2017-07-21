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21 تموز 2017 - 04:15
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الاعلام الحربي: غارات جوية سورية تستهدف مواقع مسلحي "فتح الشام" في جرد فليطة عند الحدود مع جرد عرسال في القلمون الغربي

الاعلام الحربي: غارات جوية سورية تستهدف مواقع مسلحي "فتح الشام" في جرد فليطة عند الحدود مع جرد عرسال في القلمون الغربي Lebanon, news ,lbci ,أخبار سورية,جوية,غارات,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: غارات جوية سورية تستهدف مواقع مسلحي &quot;فتح الشام&quot; في جرد فليطة عند الحدود مع جرد عرسال في القلمون الغربي
 
 
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