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21 تموز 2017 - 06:06
21/07/2017 06:06:59
الجيش يدعو المنظمات الدولية الانسانية والصليب الاحمر لمواكبة النازحين الراغبين بالخروج من المخيمات القريبة من مراكز المسلحين الى بلدة عرسال
الجيش يدعو المنظمات الدولية الانسانية والصليب الاحمر لمواكبة النازحين الراغبين بالخروج من المخيمات القريبة من مراكز المسلحين الى بلدة عرسال
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LBCI News Lebanon
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