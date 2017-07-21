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21 تموز 2017 - 06:06
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الجيش يدعو المنظمات الدولية الانسانية والصليب الاحمر لمواكبة النازحين الراغبين بالخروج من المخيمات القريبة من مراكز المسلحين الى بلدة عرسال

الجيش يدعو المنظمات الدولية الانسانية والصليب الاحمر لمواكبة النازحين الراغبين بالخروج من المخيمات القريبة من مراكز المسلحين الى بلدة عرسال Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانسانية,الدولية,المنظمات,يدعو,الجيش,
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الجيش يدعو المنظمات الدولية الانسانية والصليب الاحمر لمواكبة النازحين الراغبين بالخروج من المخيمات القريبة من مراكز المسلحين الى بلدة عرسال
 
 
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