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21 تموز 2017 - 06:25
21/07/2017 06:25:12
الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون عملياتهم في عمق البادية السورية على محور "حقل الهيل - السخنة" ويتوغلون مسافة 2 كم شرق "حقل الهيل" وسقوط قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش
الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون عملياتهم في عمق البادية السورية على محور "حقل الهيل - السخنة" ويتوغلون مسافة 2 كم شرق "حقل الهيل" وسقوط قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش
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LBCI News Lebanon
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