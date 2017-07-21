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21 تموز 2017 - 06:25
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الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون عملياتهم في عمق البادية السورية على محور "حقل الهيل - السخنة" ويتوغلون مسافة 2 كم شرق "حقل الهيل" وسقوط قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش

الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون عملياتهم في عمق البادية السورية على محور "حقل الهيل - السخنة" ويتوغلون مسافة 2 كم شرق "حقل الهيل" وسقوط قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحلفاؤه,السوري,الجيش,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون عملياتهم في عمق البادية السورية على محور &quot;حقل الهيل - السخنة&quot; ويتوغلون مسافة 2 كم شرق &quot;حقل الهيل&quot; وسقوط قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش
 
 
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