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21 تموز 2017 - 06:29
21/07/2017 06:29:42
نقيب الاطباء ريمون صايغ: يمنع على اي طبيب الظهور الإعلامي لأي سبب كان قبل توقيع النقيب على العلم والخبر تحت طائلة المسؤولية التأديبية
نقيب الاطباء ريمون صايغ: يمنع على اي طبيب الظهور الإعلامي لأي سبب كان قبل توقيع النقيب على العلم والخبر تحت طائلة المسؤولية التأديبية
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LBCI News Lebanon
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