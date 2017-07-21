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21 تموز 2017 - 06:29
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نقيب الاطباء ريمون صايغ: يمنع على اي طبيب الظهور الإعلامي لأي سبب كان قبل توقيع النقيب على العلم والخبر تحت طائلة المسؤولية التأديبية

نقيب الاطباء ريمون صايغ: يمنع على اي طبيب الظهور الإعلامي لأي سبب كان قبل توقيع النقيب على العلم والخبر تحت طائلة المسؤولية التأديبية Lebanon, news ,lbci ,أخبار صايغ,ريمون,الاطباء,نقيب,
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نقيب الاطباء ريمون صايغ: يمنع على اي طبيب الظهور الإعلامي لأي سبب كان قبل توقيع النقيب على العلم والخبر تحت طائلة المسؤولية التأديبية
 
 
 
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