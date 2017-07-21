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21 تموز 2017 - 06:53
21/07/2017 06:53:18
ابو فاعور: مجلس الشعب السوري أعفى رئيسته هدية عباس من منصبها لممارساتها غير الديمقراطية بحق أعضاء المجلس..."شر البلية ما يضحك"
ابو فاعور: مجلس الشعب السوري أعفى رئيسته هدية عباس من منصبها لممارساتها غير الديمقراطية بحق أعضاء المجلس..."شر البلية ما يضحك"
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LBCI News Lebanon
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