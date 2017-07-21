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21 تموز 2017 - 06:53
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ابو فاعور: مجلس الشعب السوري أعفى رئيسته هدية عباس من منصبها لممارساتها غير الديمقراطية بحق أعضاء المجلس..."شر البلية ما يضحك"

ابو فاعور: مجلس الشعب السوري أعفى رئيسته هدية عباس من منصبها لممارساتها غير الديمقراطية بحق أعضاء المجلس..."شر البلية ما يضحك" Lebanon, news ,lbci ,أخبار السوري,الشعب,مجلس,فاعور,
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ابو فاعور: مجلس الشعب السوري أعفى رئيسته هدية عباس من منصبها لممارساتها غير الديمقراطية بحق أعضاء المجلس...&quot;شر البلية ما يضحك&quot;
 
 
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