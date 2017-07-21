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21 تموز 2017 - 09:10
21/07/2017 09:10:26
الاعلام الحربي: عناصر من حزب الله تستهدف بالصواريخ الموجهة اليتين اثنين لفتح الشام على طريق فرعي جنوب وادي حميد بجرود عرسال ما ادى لتدميرهما ومقتل من بداخلهما
الاعلام الحربي: عناصر من حزب الله تستهدف بالصواريخ الموجهة اليتين اثنين لفتح الشام على طريق فرعي جنوب وادي حميد بجرود عرسال ما ادى لتدميرهما ومقتل من بداخلهما
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LBCI News Lebanon
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