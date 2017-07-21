آخر الأخبار
21 تموز 2017 - 09:13
Back

الجيش يرفع حالة الجهوزية وينفذ تدابير امنية مشددة للحفاظ على الأمن داخل عرسال وعلى حدودها من خلال تسيير دوريات راجلة ومؤللة وضبط مداخل البلدة والحفاظ على امن الأهالي والنازحين من دون تسجيل اي حوادث امنية

الجيش يرفع حالة الجهوزية وينفذ تدابير امنية مشددة للحفاظ على الأمن داخل عرسال وعلى حدودها من خلال تسيير دوريات راجلة ومؤللة وضبط مداخل البلدة والحفاظ على امن الأهالي والنازحين من دون تسجيل اي حوادث امنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار وينفذ,الجهوزية,حالة,يرفع,الجيش,
episodes
الجيش يرفع حالة الجهوزية وينفذ تدابير امنية مشددة للحفاظ على الأمن داخل عرسال وعلى حدودها من خلال تسيير دوريات راجلة ومؤللة وضبط مداخل البلدة والحفاظ على امن الأهالي والنازحين من دون تسجيل اي حوادث امنية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً