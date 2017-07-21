آخر الأخبار
21 تموز 2017 - 09:13
21/07/2017 09:13:48
الجيش يرفع حالة الجهوزية وينفذ تدابير امنية مشددة للحفاظ على الأمن داخل عرسال وعلى حدودها من خلال تسيير دوريات راجلة ومؤللة وضبط مداخل البلدة والحفاظ على امن الأهالي والنازحين من دون تسجيل اي حوادث امنية
الجيش يرفع حالة الجهوزية وينفذ تدابير امنية مشددة للحفاظ على الأمن داخل عرسال وعلى حدودها من خلال تسيير دوريات راجلة ومؤللة وضبط مداخل البلدة والحفاظ على امن الأهالي والنازحين من دون تسجيل اي حوادث امنية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار وينفذ,الجهوزية,حالة,يرفع,الجيش,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً