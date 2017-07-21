الجيش يرفع حالة الجهوزية وينفذ تدابير امنية مشددة للحفاظ على الأمن داخل عرسال وعلى حدودها من خلال تسيير دوريات راجلة ومؤللة وضبط مداخل البلدة والحفاظ على امن الأهالي والنازحين من دون تسجيل اي حوادث امنية