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21 تموز 2017 - 10:02
21/07/2017 10:02:36
انطلقت اليوم معركة جرود عرسال يلي يتوقع إنو تنهي الوجود المسلح بالمنطقة ما سينعكس إيجاباً على اللبنانيين والنازحين السوريين...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ جرود_عرسال_راجعة
انطلقت اليوم معركة جرود عرسال يلي يتوقع إنو تنهي الوجود المسلح بالمنطقة ما سينعكس إيجاباً على اللبنانيين والنازحين السوريين...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ جرود_عرسال_راجعة
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LBCI News Lebanon
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