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21 تموز 2017 - 10:05
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الجيش رصد أهدافا للارهابيين قبالة مراكزه في جرود عرسال وتعامل معها بالأسلحة المناسبة

الجيش رصد أهدافا للارهابيين قبالة مراكزه في جرود عرسال وتعامل معها بالأسلحة المناسبة Lebanon, news ,lbci ,أخبار قبالة,للارهابيين,أهدافا,الجيش,
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الجيش رصد أهدافا للارهابيين قبالة مراكزه في جرود عرسال وتعامل معها بالأسلحة المناسبة
 
 
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