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21 تموز 2017 - 10:05
21/07/2017 10:05:32
الجيش رصد أهدافا للارهابيين قبالة مراكزه في جرود عرسال وتعامل معها بالأسلحة المناسبة
الجيش رصد أهدافا للارهابيين قبالة مراكزه في جرود عرسال وتعامل معها بالأسلحة المناسبة
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LBCI News Lebanon
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