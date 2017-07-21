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21 تموز 2017 - 10:16
21/07/2017 10:16:36
الاعلام الحربي: حزب الله يشن هجوما كبيرا باتجاه "سهل الرهوة" وعلى موقع "ضهرة الهوة" وسط اشتباكات على مسافة قريبة مع مسلحي "فتح الشام" ويسجل تقدما فضلا عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المسلحين
الاعلام الحربي: حزب الله يشن هجوما كبيرا باتجاه "سهل الرهوة" وعلى موقع "ضهرة الهوة" وسط اشتباكات على مسافة قريبة مع مسلحي "فتح الشام" ويسجل تقدما فضلا عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المسلحين
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LBCI News Lebanon
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