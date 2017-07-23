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23 تموز 2017 - 07:33
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الاعلام الحربي: حزب الله والجيش السوري يحرران كامل جرود فليطة السورية من "فتح الشام"

الاعلام الحربي: حزب الله والجيش السوري يحرران كامل جرود فليطة السورية من "فتح الشام" Lebanon, news ,lbci ,أخبار والجيش,الله,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: حزب الله والجيش السوري يحرران كامل جرود فليطة السورية من &quot;فتح الشام&quot;
 
 
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