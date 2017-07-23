من بعد ما حزب الله صار مسترجع 70 بالمية من الجرود ومن بعد ما خيارات جبهة النصرة صارت كتير محدودة...هل وصلت المعركة على الآخر أم أنها ممكن تتحول لحرب استنزاف...شاركونا اراءكم بفيديو أو كتابة على هاشتاغ "هل_المعركة_عالآخر"