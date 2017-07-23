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23 تموز 2017 - 11:10
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الطيران الحربي السوري يشن غارات عنيفة ومكثفة على ما تبقى من جرود عرسال في تم وادي الخيل

الطيران الحربي السوري يشن غارات عنيفة ومكثفة على ما تبقى من جرود عرسال في تم وادي الخيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار غارات,السوري,الحربي,الطيران,
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الطيران الحربي السوري يشن غارات عنيفة ومكثفة على ما تبقى من جرود عرسال في تم وادي الخيل
 
 
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