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23 تموز 2017 - 11:10
23/07/2017 11:10:02
الطيران الحربي السوري يشن غارات عنيفة ومكثفة على ما تبقى من جرود عرسال في تم وادي الخيل
الطيران الحربي السوري يشن غارات عنيفة ومكثفة على ما تبقى من جرود عرسال في تم وادي الخيل
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LBCI News Lebanon
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