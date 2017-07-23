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23 تموز 2017 - 12:16
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بالصورة- قذيفة مدفعية ١٥٥ ملم اطلقت على مراكز فتح الشام تحية من الجيش الى امهات وعائلات الشهداء

بالصورة- قذيفة مدفعية ١٥٥ ملم اطلقت على مراكز فتح الشام تحية من الجيش الى امهات وعائلات الشهداء Lebanon, news ,lbci ,أخبار مدفعية,قذيفة,بالصورة,
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بالصورة- قذيفة مدفعية ١٥٥ ملم اطلقت على مراكز فتح الشام تحية من الجيش الى امهات وعائلات الشهداء
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