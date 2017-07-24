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24 تموز 2017 - 03:19
24/07/2017 03:19:13
الاعلام الحربي: مقاتلو حزب الله يتقدمون بشكل واسع بجرد عرسال ويسيطرون على مواقع جبهة النصرة في وادي معروف ووادي كحيل ووادي زعرور ووادي الدم ووادي الدقايق
الاعلام الحربي: مقاتلو حزب الله يتقدمون بشكل واسع بجرد عرسال ويسيطرون على مواقع جبهة النصرة في وادي معروف ووادي كحيل ووادي زعرور ووادي الدم ووادي الدقايق
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LBCI News Lebanon
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