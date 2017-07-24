آخر الأخبار
24 تموز 2017 - 04:52
24/07/2017 04:52:38
وهاب عبر "تويتر": مشاركة حزب الله في الحرب على الإرهاب ليست بحاجة لتغطية تيار سيصبح قريباً من الماضي وطالما قمتم بتبليط النورماندي تستطيعون ان تكملوا إحتجاجاً
وهاب عبر "تويتر": مشاركة حزب الله في الحرب على الإرهاب ليست بحاجة لتغطية تيار سيصبح قريباً من الماضي وطالما قمتم بتبليط النورماندي تستطيعون ان تكملوا إحتجاجاً
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,تويتر,quot,وهاب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً