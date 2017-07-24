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24 تموز 2017 - 04:52
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وهاب عبر "تويتر": مشاركة حزب الله في الحرب على الإرهاب ليست بحاجة لتغطية تيار سيصبح قريباً من الماضي وطالما قمتم بتبليط النورماندي تستطيعون ان تكملوا إحتجاجاً

وهاب عبر "تويتر": مشاركة حزب الله في الحرب على الإرهاب ليست بحاجة لتغطية تيار سيصبح قريباً من الماضي وطالما قمتم بتبليط النورماندي تستطيعون ان تكملوا إحتجاجاً Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,تويتر,quot,وهاب,
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وهاب عبر &quot;تويتر&quot;: مشاركة حزب الله في الحرب على الإرهاب ليست بحاجة لتغطية تيار سيصبح قريباً من الماضي وطالما قمتم بتبليط النورماندي تستطيعون ان تكملوا إحتجاجاً
 
 
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