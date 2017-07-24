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24 تموز 2017 - 04:54
24/07/2017 04:54:32
وهاب: لو كنتم صادقين في أقوالكم لما قبلتم أن يعود الحريري رئيساً للحكومة بموافقة حزب الله كفى نفاقاً فالسنة في لبنان فقدوا الأمل بكم
وهاب: لو كنتم صادقين في أقوالكم لما قبلتم أن يعود الحريري رئيساً للحكومة بموافقة حزب الله كفى نفاقاً فالسنة في لبنان فقدوا الأمل بكم
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