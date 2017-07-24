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24 تموز 2017 - 04:57
24/07/2017 04:57:03
وهاب: ليس هناك في لبنان والأمة بوق مشبعٌ بالعمالة والوقاحة والخيانة أكثر منك يا فؤاد السنيورة ومن أزلامك في الكتلة
وهاب: ليس هناك في لبنان والأمة بوق مشبعٌ بالعمالة والوقاحة والخيانة أكثر منك يا فؤاد السنيورة ومن أزلامك في الكتلة
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LBCI News Lebanon
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