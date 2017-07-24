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24 تموز 2017 - 06:08
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كنعان بعد اجتماع لجنة المال: شطبنا بندا من موازنة وزارة الاقتصاد يتعلق بزيادة لبرنامج الامم المتحدة وذلك لاعادة ترتيب الاولويات

كنعان بعد اجتماع لجنة المال: شطبنا بندا من موازنة وزارة الاقتصاد يتعلق بزيادة لبرنامج الامم المتحدة وذلك لاعادة ترتيب الاولويات Lebanon, news ,lbci ,أخبار المال,لجنة,اجتماع,كنعان,
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كنعان بعد اجتماع لجنة المال: شطبنا بندا من موازنة وزارة الاقتصاد يتعلق بزيادة لبرنامج الامم المتحدة وذلك لاعادة ترتيب الاولويات
 
 
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