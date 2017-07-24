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24 تموز 2017 - 06:29
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بالصور - اصابة الطفل حسن الاحمد بشظايا اثر انفجار لغم ارضي في خلال وجوده مع قطيع ماشية في خراج بلدة حنيدر في وادي خالد

بالصور - اصابة الطفل حسن الاحمد بشظايا اثر انفجار لغم ارضي في خلال وجوده مع قطيع ماشية في خراج بلدة حنيدر في وادي خالد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطفل,اصابة,بالصور,
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بالصور - اصابة الطفل حسن الاحمد بشظايا اثر انفجار لغم ارضي في خلال وجوده مع قطيع ماشية في خراج بلدة حنيدر في وادي خالد
 
 
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