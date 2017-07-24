آخر الأخبار
24 تموز 2017 - 06:29
24/07/2017 06:29:00
بالصور - اصابة الطفل حسن الاحمد بشظايا اثر انفجار لغم ارضي في خلال وجوده مع قطيع ماشية في خراج بلدة حنيدر في وادي خالد
بالصور - اصابة الطفل حسن الاحمد بشظايا اثر انفجار لغم ارضي في خلال وجوده مع قطيع ماشية في خراج بلدة حنيدر في وادي خالد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطفل,اصابة,بالصور,
LBCI News Lebanon
الإعلان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً