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24 تموز 2017 - 06:47
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الاعلام الحربي: حالات فرار وانسحابات واسعة في صفوف النصرة بواسطة دراجات نارية باتجاه خطوط التماس مع داعش في شرق جرد عرسال ومجموعات اخرى تنسحب باتجاه وادي حميد والملاهي

الاعلام الحربي: حالات فرار وانسحابات واسعة في صفوف النصرة بواسطة دراجات نارية باتجاه خطوط التماس مع داعش في شرق جرد عرسال ومجموعات اخرى تنسحب باتجاه وادي حميد والملاهي Lebanon, news ,lbci ,أخبار وانسحابات,فرار,حالات,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: حالات فرار وانسحابات واسعة في صفوف النصرة بواسطة دراجات نارية باتجاه خطوط التماس مع داعش في شرق جرد عرسال ومجموعات اخرى تنسحب باتجاه وادي حميد والملاهي
 
 
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