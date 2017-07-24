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24 تموز 2017 - 06:47
24/07/2017 06:47:55
الاعلام الحربي: حالات فرار وانسحابات واسعة في صفوف النصرة بواسطة دراجات نارية باتجاه خطوط التماس مع داعش في شرق جرد عرسال ومجموعات اخرى تنسحب باتجاه وادي حميد والملاهي
الاعلام الحربي: حالات فرار وانسحابات واسعة في صفوف النصرة بواسطة دراجات نارية باتجاه خطوط التماس مع داعش في شرق جرد عرسال ومجموعات اخرى تنسحب باتجاه وادي حميد والملاهي
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LBCI News Lebanon
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