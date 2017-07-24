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24 تموز 2017 - 08:13
24/07/2017 08:13:10
بالصورة - تعطل سيارة على اول جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور ناشطة في المحلة
بالصورة - تعطل سيارة على اول جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور ناشطة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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