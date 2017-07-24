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24 تموز 2017 - 09:21
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الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعزز اجراءاته الامنية في المواقع المواجهة لوادي حميد بعد رصد عمليات فرار مسلحي النصرة من العجرم باتجاه الملاهي

الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعزز اجراءاته الامنية في المواقع المواجهة لوادي حميد بعد رصد عمليات فرار مسلحي النصرة من العجرم باتجاه الملاهي Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعزز,اللبناني,الجيش,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعزز اجراءاته الامنية في المواقع المواجهة لوادي حميد بعد رصد عمليات فرار مسلحي النصرة من العجرم باتجاه الملاهي
 
 
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