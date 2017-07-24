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24 تموز 2017 - 09:09
24/07/2017 09:09:59
الاعلام الحربي : لا صحة للاخبار الاعلامية التي تحدثت عن استهداف حزب الله لمستشفى ميداني في جرود عرسال
الاعلام الحربي : لا صحة للاخبار الاعلامية التي تحدثت عن استهداف حزب الله لمستشفى ميداني في جرود عرسال
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