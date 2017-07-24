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24 تموز 2017 - 10:36
24/07/2017 10:36:25
لليوم الرابع على التوالي المعركة بجرود عرسال بعدا مستمرة بس كل المعلومات الميدانية بتقول انو المعركة مع جبهة النصرة صارت عَل الآخر ومن هون كان هاشتاغ ما_بعد_النصرة
لليوم الرابع على التوالي المعركة بجرود عرسال بعدا مستمرة بس كل المعلومات الميدانية بتقول انو المعركة مع جبهة النصرة صارت عَل الآخر ومن هون كان هاشتاغ ما_بعد_النصرة
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LBCI News Lebanon
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