لليوم الرابع على التوالي المعركة بجرود عرسال بعدا مستمرة بس كل المعلومات الميدانية بتقول انو المعركة مع جبهة النصرة صارت عَل الآخر ومن هون كان هاشتاغ ما_بعد_النصرة