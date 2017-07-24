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24 تموز 2017 - 11:00
24/07/2017 11:00:19
الرئيس عون: نتائج التطورات الميدانية ستكون إيجابية على صعيد الحد من اعتداءات الإرهابيين وممارساتهم ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء
الرئيس عون: نتائج التطورات الميدانية ستكون إيجابية على صعيد الحد من اعتداءات الإرهابيين وممارساتهم ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء
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LBCI News Lebanon
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