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24 تموز 2017 - 11:00
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الرئيس عون: نتائج التطورات الميدانية ستكون إيجابية على صعيد الحد من اعتداءات الإرهابيين وممارساتهم ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء

الرئيس عون: نتائج التطورات الميدانية ستكون إيجابية على صعيد الحد من اعتداءات الإرهابيين وممارساتهم ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء Lebanon, news ,lbci ,أخبار الميدانية,التطورات,نتائج,الرئيس,
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الرئيس عون: نتائج التطورات الميدانية ستكون إيجابية على صعيد الحد من اعتداءات الإرهابيين وممارساتهم ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء
 
 
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