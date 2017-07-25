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25 تموز 2017 - 00:52
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الوكالة الوطنية: العسكريون المتقاعدون المعتصمون قبالة مبنى TVA منعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم والقوى الامنية استقدمت تعزيزات الى مكان الاعتصام

الوكالة الوطنية: العسكريون المتقاعدون المعتصمون قبالة مبنى TVA منعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم والقوى الامنية استقدمت تعزيزات الى مكان الاعتصام Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعتصمون,المتقاعدون,العسكريون,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: العسكريون المتقاعدون المعتصمون قبالة مبنى TVA منعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم والقوى الامنية استقدمت تعزيزات الى مكان الاعتصام
 
 
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