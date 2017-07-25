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25 تموز 2017 - 04:40
25/07/2017 04:40:49
الاوقاف الاسلامية في القدس تعلن ان "لا دخول" الى الاقصى الى حين تقييم الوضع بعد الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة
الاوقاف الاسلامية في القدس تعلن ان "لا دخول" الى الاقصى الى حين تقييم الوضع بعد الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة
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LBCI News Lebanon
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