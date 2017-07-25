آخر الأخبار
25 تموز 2017 - 04:40
Back

الاوقاف الاسلامية في القدس تعلن ان "لا دخول" الى الاقصى الى حين تقييم الوضع بعد الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة

الاوقاف الاسلامية في القدس تعلن ان "لا دخول" الى الاقصى الى حين تقييم الوضع بعد الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعلن,القدس,الاسلامية,الاوقاف,
episodes
الاوقاف الاسلامية في القدس تعلن ان &quot;لا دخول&quot; الى الاقصى الى حين تقييم الوضع بعد الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً