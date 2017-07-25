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25 تموز 2017 - 08:50
25/07/2017 08:50:25
أمانة مجلس الوزراء: ملف بواخر الكهرباء لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفض العروض المالية ووضع تقرير عن كامل الملف
أمانة مجلس الوزراء: ملف بواخر الكهرباء لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفض العروض المالية ووضع تقرير عن كامل الملف
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LBCI News Lebanon
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