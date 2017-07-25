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25 تموز 2017 - 08:50
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أمانة مجلس الوزراء: ملف بواخر الكهرباء لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفض العروض المالية ووضع تقرير عن كامل الملف

أمانة مجلس الوزراء: ملف بواخر الكهرباء لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفض العروض المالية ووضع تقرير عن كامل الملف Lebanon, news ,lbci ,أخبار بواخر,الوزراء,مجلس,أمانة,
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أمانة مجلس الوزراء: ملف بواخر الكهرباء لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفض العروض المالية ووضع تقرير عن كامل الملف
 
 
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