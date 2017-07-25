آخر الأخبار
25 تموز 2017 - 08:53
Back

الجيش: احالة السوري دياب تركي العلي الى القضاء المختص لانتمائه لتنظيم جبهة النصرة ومشاركته بالهجوم على مراكز الجيش في عرسال ومبايعته تنظيم داعش والعمل أمنياً لصالحه

الجيش: احالة السوري دياب تركي العلي الى القضاء المختص لانتمائه لتنظيم جبهة النصرة ومشاركته بالهجوم على مراكز الجيش في عرسال ومبايعته تنظيم داعش والعمل أمنياً لصالحه Lebanon, news ,lbci ,أخبار تركي,دياب,السوري,احالة,الجيش,
episodes
الجيش: احالة السوري دياب تركي العلي الى القضاء المختص لانتمائه لتنظيم جبهة النصرة ومشاركته بالهجوم على مراكز الجيش في عرسال ومبايعته تنظيم داعش والعمل أمنياً لصالحه
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً