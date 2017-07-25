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25 تموز 2017 - 08:53
25/07/2017 08:53:30
الجيش: احالة السوري دياب تركي العلي الى القضاء المختص لانتمائه لتنظيم جبهة النصرة ومشاركته بالهجوم على مراكز الجيش في عرسال ومبايعته تنظيم داعش والعمل أمنياً لصالحه
الجيش: احالة السوري دياب تركي العلي الى القضاء المختص لانتمائه لتنظيم جبهة النصرة ومشاركته بالهجوم على مراكز الجيش في عرسال ومبايعته تنظيم داعش والعمل أمنياً لصالحه
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LBCI News Lebanon
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