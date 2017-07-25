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25 تموز 2017 - 09:21
25/07/2017 09:21:59
قائد الجيش: جهد الجيش يتركّز حالياً على حماية أهالي عرسال والقرى الحدودية ومخيّمات النازحين من محاولات تسلل الإرهابيين ويقوم بالتنسيق مع الصليب الأحمر بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للنازحين
قائد الجيش: جهد الجيش يتركّز حالياً على حماية أهالي عرسال والقرى الحدودية ومخيّمات النازحين من محاولات تسلل الإرهابيين ويقوم بالتنسيق مع الصليب الأحمر بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للنازحين
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LBCI News Lebanon
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