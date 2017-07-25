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25 تموز 2017 - 09:21
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قائد الجيش: جهد الجيش يتركّز حالياً على حماية أهالي عرسال والقرى الحدودية ومخيّمات النازحين من محاولات تسلل الإرهابيين ويقوم بالتنسيق مع الصليب الأحمر بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للنازحين

قائد الجيش: جهد الجيش يتركّز حالياً على حماية أهالي عرسال والقرى الحدودية ومخيّمات النازحين من محاولات تسلل الإرهابيين ويقوم بالتنسيق مع الصليب الأحمر بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للنازحين Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتركّز,الجيش,الجيش,قائد,
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قائد الجيش: جهد الجيش يتركّز حالياً على حماية أهالي عرسال والقرى الحدودية ومخيّمات النازحين من محاولات تسلل الإرهابيين ويقوم بالتنسيق مع الصليب الأحمر بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للنازحين
 
 
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