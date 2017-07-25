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25 تموز 2017 - 09:24
25/07/2017 09:24:20
قائد الجيش: هناك 50 إرهابياً خطيراً من بين موقوفي المداهمات الاخيرة للمخيمات بعضهم من الرؤوس المدبّرة والمشاركين في اختطاف العسكريين والهجوم على مهنية عرسال خلال حوادث آب 2014
قائد الجيش: هناك 50 إرهابياً خطيراً من بين موقوفي المداهمات الاخيرة للمخيمات بعضهم من الرؤوس المدبّرة والمشاركين في اختطاف العسكريين والهجوم على مهنية عرسال خلال حوادث آب 2014
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