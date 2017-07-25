قائد الجيش: هناك 50 إرهابياً خطيراً من بين موقوفي المداهمات الاخيرة للمخيمات بعضهم من الرؤوس المدبّرة والمشاركين في اختطاف العسكريين والهجوم على مهنية عرسال خلال حوادث آب 2014