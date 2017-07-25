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25 تموز 2017 - 09:24
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قائد الجيش: هناك 50 إرهابياً خطيراً من بين موقوفي المداهمات الاخيرة للمخيمات بعضهم من الرؤوس المدبّرة والمشاركين في اختطاف العسكريين والهجوم على مهنية عرسال خلال حوادث آب 2014

قائد الجيش: هناك 50 إرهابياً خطيراً من بين موقوفي المداهمات الاخيرة للمخيمات بعضهم من الرؤوس المدبّرة والمشاركين في اختطاف العسكريين والهجوم على مهنية عرسال خلال حوادث آب 2014 Lebanon, news ,lbci ,أخبار إرهابياً,هناك,الجيش,قائد,
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قائد الجيش: هناك 50 إرهابياً خطيراً من بين موقوفي المداهمات الاخيرة للمخيمات بعضهم من الرؤوس المدبّرة والمشاركين في اختطاف العسكريين والهجوم على مهنية عرسال خلال حوادث آب 2014
 
 
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