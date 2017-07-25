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25 تموز 2017 - 09:42
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مسؤول أميركي: سفينة أميركية تطلق أعيرة تحذيرية باتجاه سفينة إيرانية بعد اقترابها لمسافة نحو 140 مترا في شمال الخليج

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مسؤول أميركي: سفينة أميركية تطلق أعيرة تحذيرية باتجاه سفينة إيرانية بعد اقترابها لمسافة نحو 140 مترا في شمال الخليج
 
 
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