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25 تموز 2017 - 09:42
25/07/2017 09:42:46
مسؤول أميركي: سفينة أميركية تطلق أعيرة تحذيرية باتجاه سفينة إيرانية بعد اقترابها لمسافة نحو 140 مترا في شمال الخليج
مسؤول أميركي: سفينة أميركية تطلق أعيرة تحذيرية باتجاه سفينة إيرانية بعد اقترابها لمسافة نحو 140 مترا في شمال الخليج
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LBCI News Lebanon
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