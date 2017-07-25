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25 تموز 2017 - 09:44
25/07/2017 09:44:34
شابة في مستشفى الشرق الاوسط في بصاليم بحاجة ماسة الى دم وبلاكيت دم من فئة O+ ... للتبرع الاتصال على 71648925
شابة في مستشفى الشرق الاوسط في بصاليم بحاجة ماسة الى دم وبلاكيت دم من فئة O+ ... للتبرع الاتصال على 71648925
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LBCI News Lebanon
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