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25 تموز 2017 - 10:00
25/07/2017 10:00:52
معارك جرود عرسال شارفت على نهايتها وخسرت النصرة بقيادة أبو مالك التلي التلال يلي كانت مسيطرة عليها... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ بطّل_مالك_التلة
معارك جرود عرسال شارفت على نهايتها وخسرت النصرة بقيادة أبو مالك التلي التلال يلي كانت مسيطرة عليها... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ بطّل_مالك_التلة
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LBCI News Lebanon
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