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25 تموز 2017 - 10:14
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كتلة المستقبل: لا شرعية سياسية أو وطنية للقتال الذي يخوضه حزب الله في منطقة السلسلة الشرقية تحت أية حجةٍ كانت

كتلة المستقبل: لا شرعية سياسية أو وطنية للقتال الذي يخوضه حزب الله في منطقة السلسلة الشرقية تحت أية حجةٍ كانت Lebanon, news ,lbci ,أخبار سياسية,شرعية,المستقبل,كتلة,
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كتلة المستقبل: لا شرعية سياسية أو وطنية للقتال الذي يخوضه حزب الله في منطقة السلسلة الشرقية تحت أية حجةٍ كانت
 
 
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