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25 تموز 2017 - 10:17
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كتلة المستقبل: نطالب الحكومة باستعمال ما هو متاح في القرار 1701 لجهة الطلب من مجلس الأمن الموافقة على توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في مؤازرة الجيش اللبناني لحماية الحدود الشرقية والشمالية

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كتلة المستقبل: نطالب الحكومة باستعمال ما هو متاح في القرار 1701 لجهة الطلب من مجلس الأمن الموافقة على توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في مؤازرة الجيش اللبناني لحماية الحدود الشرقية والشمالية
 
 
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