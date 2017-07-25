كتلة المستقبل: نطالب الحكومة باستعمال ما هو متاح في القرار 1701 لجهة الطلب من مجلس الأمن الموافقة على توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في مؤازرة الجيش اللبناني لحماية الحدود الشرقية والشمالية