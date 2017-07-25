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25 تموز 2017 - 10:17
25/07/2017 10:17:52
كتلة المستقبل: نطالب الحكومة باستعمال ما هو متاح في القرار 1701 لجهة الطلب من مجلس الأمن الموافقة على توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في مؤازرة الجيش اللبناني لحماية الحدود الشرقية والشمالية
كتلة المستقبل: نطالب الحكومة باستعمال ما هو متاح في القرار 1701 لجهة الطلب من مجلس الأمن الموافقة على توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في مؤازرة الجيش اللبناني لحماية الحدود الشرقية والشمالية
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LBCI News Lebanon
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