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25 تموز 2017 - 10:22
25/07/2017 10:22:03
وهاب: من أنتم يا كتلة المستقبل لتحددوا الشرعية الوطنية لمعركة عرسال أنتم حثالة سياسية خربتم لبنان إقتصادياً وأمنياً
وهاب: من أنتم يا كتلة المستقبل لتحددوا الشرعية الوطنية لمعركة عرسال أنتم حثالة سياسية خربتم لبنان إقتصادياً وأمنياً
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LBCI News Lebanon
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