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25 تموز 2017 - 10:32
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وهاب: كتلة المستقبل برئاسة السنيورة تشكل الجناح السياسي لداعش والنصرة ونتمنى على الحريري التخلص من كمائن هذا الرجل حتى لا يؤذيه أكثر

وهاب: كتلة المستقبل برئاسة السنيورة تشكل الجناح السياسي لداعش والنصرة ونتمنى على الحريري التخلص من كمائن هذا الرجل حتى لا يؤذيه أكثر Lebanon, news ,lbci ,أخبار السنيورة,برئاسة,المستقبل,كتلة,وهاب,
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وهاب: كتلة المستقبل برئاسة السنيورة تشكل الجناح السياسي لداعش والنصرة ونتمنى على الحريري التخلص من كمائن هذا الرجل حتى لا يؤذيه أكثر
 
 
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